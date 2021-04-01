Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС, яка буде займатися виробництвом фільму.

У BBC заявили, що мотивація Дженіс Вайнгаус до участі у фільмі була викликана тим, що розсіяний склероз, який у неї діагностували в 2003 році, “загрожує позбавити її спогадів про Емі”.

“Я не думаю, що світ знав справжню Емі, ту, яку я виховала. Я з нетерпінням чекаю можливості нарешті розкрити правду про неї. Це допоможе шанувальникам Емі зрозуміти її набагато краще”, – зазначила Дженіс.

Співачка померла від отруєння алкоголем у віці 27 років в липні 2011 року. Фільм під назвою “Емі Вайнгаус: 10 років по тому” буде приурочений до 10-х роковин її смерті.

Цей документальний фільм не перший фільм про співачку. Раніше стрічка під назвою “Емі” 2015 року, знята режисером Асіфом Кападіа, отримала “Оскар” за кращий документальний фільм.