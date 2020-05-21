Про це пише PEOPLE.
Раніше Сайрус носила модну в цьому сезоні стрижку маллет (довга ззаду і коротка спереду). Тепер зірка захотіла поєднати стрижки маллет і піксі.
“Майлі надіслала мені фотографію для натхнення, але “піксі маллет”, який вийшов абсолютно відрізняється від того знімка”, – розповіла виданню стиліст.
Зачіску робили по FaceTime, Хершбергер не просто давала Майлі та її мамі покрокові інструкції, а показувала все на манекені.
“Замість того, щоб просто розповідати їм покрокові інструкції, я фізично роблю зріз з ними. Я вважаю, що насправді демонстрація дозволяє клієнту отримувати найкращі результати”, – додала вона.
Хершбергер також розповіла, що для досягнення гострого зрізу Тіш відрізала три з половиною дюйма від нижньої частини волосся Майлі, а потім вони прибрали об’єм зверху і з боків, щоб створити піксі.
- Раніше засновник Facebook Марк Цукерберг опублікував в Instagram фото, на якому зображений під час домашньої стрижки.