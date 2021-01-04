Серіал "Мандалорець" очолив цьогорічний рейтинг шоу, які були популярними на піратських ресурсах. Роками перед цим у рейтингу лідером була "Гра престолів".

Про це повідомляє блог TorrentFreak.

TorrentFreak відстежує тенденції BitTorrent і порушення авторських прав. Щорічно ресурс розглядає найбільш завантажувані телевізійні шоу на піратських ресурсах, які використовують торенти, і складає відповідний рейтинг. При цьому враховуються завантаження одного найпопулярнішого епізоду, а не цілих сезонів шоу.

Трафік BitTorrent, за яким стежить TorrentFreak, ілюструє тільки частину піратського ландшафту, проте не показує повну картину. Це пов’язано з тим, що піратські ресурси не публікують звітності і не обов’язково користуються торентами.

Найбільш популярним серед BitTorrent-піратів став серіал “Мандалорець”, що вийшов в 2020 році. Новачками в рейтингу стали й шоу “Зоряний шлях: Пікард” і “Аутсайдер”, прем’єра яких також відбулася в цьому році.

Кілька років поспіль список очолювала “Гра престолів”, епоха домінування у цьому рейтингу закінчилася із завершенням серіалу.

ТОП-10 найбільш піратських шоу 2020 року за даними BitTorrent виглядає так:

Мандалорець (The Mandalorian) від Disney+ Хлопаки (The Boys) від Amazon Prime Video Край “Дикий Захід” (Westworld) від HBO Вікинги (Vikings) від Netflix Зоряний шлях: Пікар (Star Trek: Picard) від CBS All Access, транслює Amazon Prime Video Рік і Морті (Rick and Morty) від Netflix Ходячі мерці (The Walking Dead) від Netflix Аутсайдер (The Outsider) від HBO Стріла (Arrow) від Netflix Флеш (The Flash) від Netflix

Примітно, що шоу з рейтингу були випущені різними стрімінговими платформами. Це, на думку авторів рейтингу, може пояснити частину проблеми піратства: для перегляду всіх потрібні підписки одразу на кількох сервісах.

Примітно і те, що три перших шоу, що очолили рейтинг, були не менш популярними і на легальних платформах для перегляду.