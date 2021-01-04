Про це повідомляє блог TorrentFreak.

TorrentFreak відстежує тенденції BitTorrent і порушення авторських прав. Щорічно ресурс розглядає найбільш завантажувані телевізійні шоу на піратських ресурсах, які використовують торенти, і складає відповідний рейтинг. При цьому враховуються завантаження одного найпопулярнішого епізоду, а не цілих сезонів шоу.

Трафік BitTorrent, за яким стежить TorrentFreak, ілюструє тільки частину піратського ландшафту, проте не показує повну картину. Це пов’язано з тим, що піратські ресурси не публікують звітності і не обов’язково користуються торентами.

Найбільш популярним серед BitTorrent-піратів став серіал “Мандалорець”, що вийшов в 2020 році. Новачками в рейтингу стали й шоу “Зоряний шлях: Пікард” і “Аутсайдер”, прем’єра яких також відбулася в цьому році.

Кілька років поспіль список очолювала “Гра престолів”, епоха домінування у цьому рейтингу закінчилася із завершенням серіалу.

ТОП-10 найбільш піратських шоу 2020 року за даними BitTorrent виглядає так: 

  1. Мандалорець (The Mandalorian) від Disney+
  2. Хлопаки (The Boys) від Amazon Prime Video
  3. Край “Дикий Захід” (Westworld) від HBO
  4. Вікинги (Vikings) від Netflix
  5. Зоряний шлях: Пікар (Star Trek: Picard) від CBS All Access, транслює Amazon Prime Video
  6. Рік і Морті (Rick and Morty) від Netflix
  7. Ходячі мерці (The Walking Dead) від Netflix
  8. Аутсайдер (The Outsider) від HBO
  9. Стріла (Arrow) від Netflix
  10. Флеш (The Flash) від Netflix

Примітно, що шоу з рейтингу були випущені різними стрімінговими платформами. Це, на думку авторів рейтингу, може пояснити частину проблеми піратства: для перегляду всіх потрібні підписки одразу на кількох сервісах.

Примітно і те, що три перших шоу, що очолили рейтинг, були не менш популярними і на легальних платформах для перегляду.