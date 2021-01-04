Про це повідомляє блог TorrentFreak.
TorrentFreak відстежує тенденції BitTorrent і порушення авторських прав. Щорічно ресурс розглядає найбільш завантажувані телевізійні шоу на піратських ресурсах, які використовують торенти, і складає відповідний рейтинг. При цьому враховуються завантаження одного найпопулярнішого епізоду, а не цілих сезонів шоу.
Трафік BitTorrent, за яким стежить TorrentFreak, ілюструє тільки частину піратського ландшафту, проте не показує повну картину. Це пов’язано з тим, що піратські ресурси не публікують звітності і не обов’язково користуються торентами.
Найбільш популярним серед BitTorrent-піратів став серіал “Мандалорець”, що вийшов в 2020 році. Новачками в рейтингу стали й шоу “Зоряний шлях: Пікард” і “Аутсайдер”, прем’єра яких також відбулася в цьому році.
Кілька років поспіль список очолювала “Гра престолів”, епоха домінування у цьому рейтингу закінчилася із завершенням серіалу.
ТОП-10 найбільш піратських шоу 2020 року за даними BitTorrent виглядає так:
- Мандалорець (The Mandalorian) від Disney+
- Хлопаки (The Boys) від Amazon Prime Video
- Край “Дикий Захід” (Westworld) від HBO
- Вікинги (Vikings) від Netflix
- Зоряний шлях: Пікар (Star Trek: Picard) від CBS All Access, транслює Amazon Prime Video
- Рік і Морті (Rick and Morty) від Netflix
- Ходячі мерці (The Walking Dead) від Netflix
- Аутсайдер (The Outsider) від HBO
- Стріла (Arrow) від Netflix
- Флеш (The Flash) від Netflix
Примітно, що шоу з рейтингу були випущені різними стрімінговими платформами. Це, на думку авторів рейтингу, може пояснити частину проблеми піратства: для перегляду всіх потрібні підписки одразу на кількох сервісах.
Примітно і те, що три перших шоу, що очолили рейтинг, були не менш популярними і на легальних платформах для перегляду.
- Раніше IMDb, найбільша база даних та вебсайт про кінематограф, назвала 10 найкращих серіалів 2020 року.