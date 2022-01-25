Через стрімке поширення COVID-19 у світі, італійський рок-гурт Måneskin відклав свій європейський тур, зокрема концерт у Києві.

Про це повідомив гурт у своєму Instagram.

Ми не можемо гарантувати, що проведемо всі концерти, тому що в кожній країні є свої правила, і ми повинні їх дотримуватися”, – зазначили Måneskin в Instagram.

Аби не скасовувати виступи в окремих країнах, музиканти вирішили перенести тур. Вони сподіваються повідомити нові дати концертів не пізніше 1-го березня 2022 року.

Ми багато працювали для цього туру, і все було налаштовано та готово до роботи, але, на жаль, в останні кілька днів отримали погані новини”, – зауважили Måneskin.

Гурт подякував шанувальникам за підтримку та пообіцяв повернутися ще з кращим шоу.

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