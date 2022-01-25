Про це повідомив гурт у своєму Instagram.
Ми не можемо гарантувати, що проведемо всі концерти, тому що в кожній країні є свої правила, і ми повинні їх дотримуватися”, – зазначили Måneskin в Instagram.
Аби не скасовувати виступи в окремих країнах, музиканти вирішили перенести тур. Вони сподіваються повідомити нові дати концертів не пізніше 1-го березня 2022 року.
Ми багато працювали для цього туру, і все було налаштовано та готово до роботи, але, на жаль, в останні кілька днів отримали погані новини”, – зауважили Måneskin.
Гурт подякував шанувальникам за підтримку та пообіцяв повернутися ще з кращим шоу.
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- Також учасники італійського гурту Måneskin, до складу якого входять вокаліст Даміано Давід, басистка Вікторія де Анджеліс, гітарист Томас Раджі та барабанщик Ітан Торкіо, показали, який вигляд мали в дитинстві.