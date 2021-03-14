Дружина нардепа від "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука, телеведуча Оксана Марченко розповіла про одужання кота із кличкою Кокос.

Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram.

Марченко розповіла, що тварину тривалий час лікували, після “виписки” з лікарні їй доводилося робити уколи і давати таблетки. Кокос волів відсипатися і не хотів нікуди виходити з ванної. Однак раптово тварина самостійно і без запрошення вирушила за Марченко на ранкову молитву.

“Він піднявся в домашню церкву… Звичайно, ще з голеними лапками і животиком, схожий на циркового пуделя або зайця на мисливських натюрмортах, але тепер я за нього спокійна! Нявкає, каже мені, щоб я починала молитися… Що ж, усяке дихання хай хвалить Господа”, – написала Марченко.

Телеведуча опублікувала відео, як кіт, котрий “одужав після важкої хвороби і серцевого нападу”, прогулюється біля іконостасів у їхній домашній церкві.

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Нагадаємо, Оксана Марченко анонсувала вихід фільму “Паломниця” з собою у головній ролі.

На відео, яке триває менше ніж 30 секунд, Марченко приїздить до монастиря на BMW з номерами “Паломница”.

За словами телеведучої, на фільмування її благословив глава Української православної церкви Московського патріархату митрополит Онуфрій.