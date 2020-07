Про це повідомляють #Букви.

Фотографи Mega Agency зафіксували, як Цукерберг відпочиває на Гаваях, катаючись на електричній дошці для серфінгу, при цьому його обличчя рясно змазано білим сонцезахисним кремом. Знімки в неділю, 19 липня, опублікувало видання New York Post.

Велика кількість сонцезахисного крему на обличчі доларового мільярдера насмішила користувачів Мережі і стала приводом для створення мемів та дводенного обговорення.

Його порівнювали з привидом з “Віднесених примарами”:

No one has ever seen Mark Zuckerberg and the ghost from Spirited Away in the same room, just saying pic.twitter.com/RZ54gjcHJz — Brent Peabody (@brent_peabody) July 19, 2020

З ящірками:

Are we sure Mark Zuckerberg isn't just shedding 🦎 it is summer time 🤔🤔??? pic.twitter.com/wfrrRsBQMS — I'm Rick 💙 (@Rick76_) July 19, 2020

Mark Zuckerberg goes ssssurfing. pic.twitter.com/KrosJUtbn9 — Bill Williamson (@BillWilliamsonx) July 19, 2020

І рептилоїдами:

With this new patch. We still pretending that Mark Zuckerberg is not apart of the reptile society🦎🤔🤔?!?!? pic.twitter.com/epaUHIlM2X — I'm Rick 💙 (@Rick76_) July 20, 2020

З противником Бетмена Джокером:

Was trying to think of who Mark Zuckerberg surfing reminded me of & then it came to me pic.twitter.com/ybue3Prbkr — Tom Reagan’s Hat (@RufusTSuperfly) July 19, 2020

Mark Zuckerberg yesterday pic.twitter.com/NRNIV0gOm5 — Bethany Black (@BeffernieBlack) July 20, 2020

Відзначали і схожість з мімами:

There's a fresh career just waiting for Mark Zuckerberg. pic.twitter.com/o56fyyiLCY — Ivica Milarić (@filmzadanas) July 19, 2020

legend has it that every summer, Mark Zuckerberg (aka the Mime Surfer) attempts to catch a wave and until he does, his restless spirit will wander the earth for all eternity pic.twitter.com/7JBpLAzcds — Born Miserable (@bornmiserable) July 19, 2020

Деяким бізнесмен нагадав героїню фільму “Місіс Даутфайр” та навіть Дональда Трампа:

Інші дізнавалися в ньому себе:

People need to back the f*** off of zuckerberg.. it’s called preference pic.twitter.com/A8lOyV0Smw — kyle p (@Kyle_Patan) July 20, 2020

I think Mark Zuckerberg used just the right amount of sunscreen pic.twitter.com/REhetiYMuo — Rebecca T. Kaplan (@RebeccaTKaplan) July 20, 2020

Багато користувачів ділилися тим, що ці знімки викликають у них почуття страху та неприємні асоціації.

“Ексклюзивне фото демона мого сонного паралічу”.

An exclusive photo of my sleep paralysis demon pic.twitter.com/mZP5rSMjXq — Kevin Fallon (@kpfallon) July 19, 2020

“Психотерапевт: Марк Цукерберг з дуже великою кількістю сонцезахисного крему на серфінгу не справжній, він не може завдати тобі болю.

Марк Цукерберг з дуже великою кількістю сонцезахисного крему на серфінгу: ”

Therapist: way too much suncream surfing Mark Zuckerberg isn’t real he can’t hurt you Way too much suncream surfing Mark Zuckerberg: pic.twitter.com/cQvr618j0b — Jo Lee Joestar (@jo_leeeee) July 19, 2020

На одному зі мемів автор вирішив зробити Марка усміхненим. Ось тільки менш страшним фото не стало: