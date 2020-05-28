Про це повідомило видання The Hollywood Reporter.
Короткометражка вийде 28 травня в рамках заключної серії програми Мері Бірд (Lockdown Culture With Mary Beard) про вплив COVID-19 на світову культуру.
У своїй картині Скорсезе розмірковує про вплив пандемії на діяльність в сфері кіновиробництва, а також на його відносини з близькими.
“Я з нетерпінням чекаю наслідків цих подій”, – зазначив режисер.
У фільмі він порівняв вимушену самоізоляцію через COVID-19 з класичними картинами. Зокрема, з фільмом “Не та людина” Альфреда Хічкока про арештованого за безпідставними звинуваченнями музиканта.
У картині свою думку про майбутнє кіновиробництва висловив американський кінорежисер Лі Деніелс. Він наполягає на тому, що карантин у Голлівуді може стати можливістю для режисерів проявити себе з незвичайного боку.
- Актори Леонардо Ді Капріо та Роберт Де Ніро запропонували своїм прихильникам знятися разом з ними в новому фільмі Мартіна Скорсезе.