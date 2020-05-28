Голлівудський актор Мартін Скорсезе зняв короткометражний фільм про свою самоізоляцію у зв'язку з коронавірусом COVID-19 для телеканалу ВВС.

Про це повідомило видання The Hollywood Reporter.

Короткометражка вийде 28 травня в рамках заключної серії програми Мері Бірд (Lockdown Culture With Mary Beard) про вплив COVID-19 на світову культуру.

У своїй картині Скорсезе розмірковує про вплив пандемії на діяльність в сфері кіновиробництва, а також на його відносини з близькими.

“Я з нетерпінням чекаю наслідків цих подій”, – зазначив режисер.

У фільмі він порівняв вимушену самоізоляцію через COVID-19 з класичними картинами. Зокрема, з фільмом “Не та людина” Альфреда Хічкока про арештованого за безпідставними звинуваченнями музиканта.

У картині свою думку про майбутнє кіновиробництва висловив американський кінорежисер Лі Деніелс. Він наполягає на тому, що карантин у Голлівуді може стати можливістю для режисерів проявити себе з незвичайного боку.