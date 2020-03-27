Українська виконавиця MARUV (Анна Корсун) вважає, що консульство в Росії відноситься до неї упереджено і не хоче допомагати повернутися в країну в умовах карантину через коронавірус.

Своє обурення вона висловила в Instagram на особистій сторінці.

Напередодні у співачки були концерти в Росії. Тепер, коли вона вирішила повернутися в Україну, після повідомлень про припинення залізничного, авіаційного та пасажирського сполучення, звернулася за допомогою до консульства.

Після того як артистка не отримала відповіді на свої запитання, то звинуватила українське консульство в упередженому ставленні, назвавши його “кінченим” і сказавши, що їй недостатньо допомагають.

“Я просто в шоці! Додзвонювалась в українське консульство, щоб мені пояснили, як дістатися додому, і це найбільш “кінчене” консульство, яке може бути. Дівчина-оператор просто скидає, навіть не беруть слухавку. Чому в інших країнах своїх громадян захищають, а в нашій ж*пу витирають. Це схоже на упереджене ставлення до громадян України, які перебувають в Росії. І б***ть, у мене такий паспорт, як у вас, і такі ж права мені гарантовано Конституцією, як і вам. Якщо ви не можете працювати нормально, то не працюйте. І справа не в тому, що я обурююсь, щоб мене повернули додому. Я просто дзвоню, як звичайна людина, щоб дізнатися, коли можна повернутися, а мені не надають інформацію”, – поскаржилася MARUV.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от БУКВИ | НОВИНИ (@bykvu) 27 Мар 2020 в 12:11 PDT

Також вона сказала, що виїхати з Росії вчасно не могла з об’єктивних причин. За її словами, в консульстві їй сказали, що “всі, хто хотів виїхати, вже виїхали”.