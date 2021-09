Про це співачка повідомила у своєму Instagram.

“Увага! Невеликий сюрприз. Марув Борисівна обкладинці Playboy”, – написала зірка під дописом з обкладинкою Playboy Russia.

Що відомо про Playboy?

Журнал був заснований американським рекламником Г’ю Гефнером і його колегами в Чикаго в 1953 році.

Видання із 67-річною історією відоме передусім своїми фотографіями оголених і напівоголених моделей (Playmates).

Крім цього, в журналі публікують інтерв’ю, короткі оповідання, музичні новини тощо.

До весни 2020 року журнал виходив в друкованому форматі.

Однак в березні 2020 на офіційному сайті журналу опублікували відкриту заяву про закриття друкованої версії в США та перехід на цифровий формат.

Таке рішення пояснили тим, що перехід відповідатиме тому, чого хочуть споживачі. Утім друковані версії залишать для спеціальних випусків, партнерських відносин тощо. Журнал також виходить друком в деяких інших країнах, зокрема, в Росії.

Гефнер та його видання неодноразово піддавалися критиці. Зокрема, журналістка Сюзанна Мур називала Гефнера сутенером, через що він погрожував їй судом.

Мур також стверджувала, що “він був чоловіком, який купував і продавав жінок іншим чоловікам”.

“Частина ділової хватки Хефнера полягала в тому, щоб зробити продаж жіночої плоті респектабельною і модною, щоб зробити легке порно прийнятним”, — писала вона.

Аналогічні звинувачення на його адресу звучали з боку письменниці Джулі Біндель та багатьох інших.

Американська модель та акторка Голлі Медісон, яка була героїнею в реаліті-шоу “Дівчина по сусідству” про життя в “Маєтку Playboy” — резиденції засновника журналу Гефнера — розповіла про це у своїй біографічній книзі “Down the Rabbit Hole: Curious Adventures and Cautionary Tales of a Former Playboy Bunny”.

“Те, що здавалося казковим життям в особняку Playboy, включно з вечірками зі знаменитостями зі списку найкращих і власним телешоу, яке протягом чотирьох років займало перше місце в рейтингу, швидко перетворилося в гнітючу рутину строгих правил, маніпуляцій і битв з амбітними зрадниками”, — йшлося в релізи про книгу.

Голлі також розповіла, що життя в маєтку “швидко перетворилося на її кошмар”.

“Втративши особистість, почуття власної гідності та надію на майбутнє, Голлі опинилася одна в ванній, розмірковуючи про самогубство”, — йдеться також в книзі.

Про Playboy навіть зняли документальний серіал “Secrets of Playboy”, прем’єра якого очікується на початку 2022 року. Співробітники, моделі, мешканці резиденції Гефнера розкажуть у ньому про те, що насправді відбувалось у світі Playboy.

Що відомо про MARUV?

Поп-співачка Анна Корсун, більш відома як MARUV, народилась в Павлограді (Дніпропетровська область), зараз живе і працює в Києві.

У 2013 Корсун зібрала гурт “The Pringlez”, який згодом змінив назву і з лютого 2017 року і до березня 2018 року виступав під назвою MARUV. Тепер під цим псевдонімом MARUV виступає особисто.

Попри російсько-українську війну MARUV регулярно відвідує Росію та дає там концерти. У своїх гастролях в РФ співачка не бачить нічого поганого.

У 2019 році MARUV стала переможницею національного відбору на Євробачення, однак відмовилась.

MARUV заявила, що не готова виступати з гаслами, перетворюючи своє перебування на конкурсі в промо-акції політиків.

Після національного відбору не скасувала концерти в Російській Федерації.

В жовтні 2019 стало відомо, що співачка претендує на звання кращої артистки країни-агресора за версією телеканалу MTV. Коли MARUV все ж отримала нагороду, заявила, що вважає, що отримала нагороду MTV не як російська виконавиця, адже ця премія “ніяк не прив’язана” до країни і громадянства.