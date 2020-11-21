Про це повідомляє видання The Hollywood Reporter.

Зйомки розпочнуться в липні 2021 року в Атланті, штат Джорджія.

Джерела у Marvel зазначили, що не використовуватимуть комп’ютерну графіку для включення у фільм актора Чедвіка Боузмана. Він виконував головну роль у “Чорній пантері”, але помер в серпні цього року.

Відомо, що на роль одного з антагоністів претендує мексиканець Теноч Уэрта. Зараз актор веде переговори зі студією.

Фільм “Чорна Пантера” вийшов у прокат у 2018 році. Стрічка завоювала прихильність глядачів та три статуетки “Оскар” в категоріях “Краща музика до фільму”, “Кращий дизайн костюмів” і “Краща робота художника-постановника”.