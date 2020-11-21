Про це повідомляє видання The Hollywood Reporter.
Зйомки розпочнуться в липні 2021 року в Атланті, штат Джорджія.
Джерела у Marvel зазначили, що не використовуватимуть комп’ютерну графіку для включення у фільм актора Чедвіка Боузмана. Він виконував головну роль у “Чорній пантері”, але помер в серпні цього року.
Відомо, що на роль одного з антагоністів претендує мексиканець Теноч Уэрта. Зараз актор веде переговори зі студією.
Фільм “Чорна Пантера” вийшов у прокат у 2018 році. Стрічка завоювала прихильність глядачів та три статуетки “Оскар” в категоріях “Краща музика до фільму”, “Кращий дизайн костюмів” і “Краща робота художника-постановника”.
- 29 серпня у віці 43 років помер голлівудський актор Чедвік Боузман, відомий своєю роллю “Чорної пантери” у фільмі видавництва Marvel. У 2016 році у Боузмана діагностували рак товстої кишки третьої стадії. Він боровся із захворюванням чотири роки, поки рак не перейшов в останню, четверту стадію.