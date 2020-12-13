Американський продюсер і голова Marvel Studios Кевін Файг підтвердив, що кіностудія не буде шукати заміну покійному акторові Чедвіку Боузману в "Чорній Пантері II".

Про це пише Deadline.

“Я хотів би відзначити величезну втрату дорогого друга і члена сім’ї Marvel Studios. Чедвік Боузман був надзвичайно талановитим актором і людиною, що надихає, яка вплинула на все наше життя професійно і особисто. Його втілення Т’Чалли, Чорної Пантери, є культовим і перевершує будь-яке інше втілення персонажа з минулого Marvel”, – сказав Файг.

Після смерті Боузмана в мережі з’явилися чутки, що новою Чорною Пантерою може стати сестра головного героя Шурі, яку грає Летіша Райт. Щоправда, актриса недавно опинилася в центрі COVID-скандалу, через що фанати збунтувалися проти її подальшої участі в франшизі.

Сама ж студія раніше заявила, що не знає, що робити з фільмом після смерті Боузмана, тому потрібен час, щоб придумати, в якому руслі проект буде розвиватися без нього.

Сиквел “Чорної пантери” написаний Райаном Куглером, його вихід намічений на 8 липня 2022 року. Жодних додаткових подробиць про сюжетну лінію фільму не повідомляється.

Перший фільм, випущений в 2018 році, зібрав 1,35 мільярда доларів у світовому прокаті і був номінований на “Оскар” в семи номінаціях, включаючи “Найкращий фільм”. Він отримав три премії.

Боузман помер в США в Лос-Анджелесі 28 серпня 2020 роки після битви з раком товстої кишки, залишивши після себе багату спадщину. Актор отримав світову популярність завдяки ролі супергероя Чорної Пантери в кіновсесвіту Marvel в 2016-2019 роках, знявшись в чотирьох фільмах франшизи, включаючи однойменний фільм 2018 року, який приніс акторові NAACP Image Award за кращу чоловічу роль і Screen Actors Guild Award за кращий акторський склад в ігровому кіно. Як перший чорношкірий актор, який очолив фільм КВМ, Боузман також був включений в список Time 100 2018 року. Його останній фільм, “Ма Рейні: Мати блюзу”, планують випустити посмертно.