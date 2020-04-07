Компанія Marvel відкрила безкоштовний доступ до частини своїх коміксів до 4 травня. Так видавництво вирішило підтримати шанувальників, які знаходяться в самоізоляції.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Доступ до бібліотеки відкритий не тільки на офіційному сайті, а й в додатках для iOS і Anroid.

В наявності є таке комікси:

“Месники проти Людей Ікс”,

“Месники”,

“Чорна вдова”,

“Чорна Пантера”,

“Фантастична четвірка”,

“Дивний людина-павук”,

“Громадянська війна”,

“Танос”,

“Капітан Марвел”.

Повний список опублікований на сайті видавництва.