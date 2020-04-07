Про це повідомляє пресслужба компанії.
Доступ до бібліотеки відкритий не тільки на офіційному сайті, а й в додатках для iOS і Anroid.
В наявності є таке комікси:
“Месники проти Людей Ікс”,
“Месники”,
“Чорна вдова”,
“Чорна Пантера”,
“Фантастична четвірка”,
“Дивний людина-павук”,
“Громадянська війна”,
“Танос”,
“Капітан Марвел”.
Повний список опублікований на сайті видавництва.
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