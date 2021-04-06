Ролик опубліковано на YouTube-каналі Marvel Entertainment.
Дія серіалу розгортається після подій фільму “Месники: Фінал”.
За сюжетом Локі виявляється в Time Variance Authority – Управлінні тимчасовими змінами, яке стежить за всім, що відбувається в мультивсесвіті Marvel і регулює існування її персонажів.
Крім Хіддлстона, в серіалі знялися Оуен Вілсон, Gugu Mbatha-Raw, Софія Ді Мартіно і Річард Е. Грант.
Перший сезон, прем’єра якого відбудеться 11 червня 2021 року на стрімінговой платформі Disney+, буде складатися усього з шести серій.
- Стрімінговий сервіс Disney+ оголосив дати прем’єр нових серіалів “Зоряні війни: Бракована партія” та “Локі”.