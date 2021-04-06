Ролик опубліковано на YouTube-каналі Marvel Entertainment.

Дія серіалу розгортається після подій фільму “Месники: Фінал”.

За сюжетом Локі виявляється в Time Variance Authority – Управлінні тимчасовими змінами, яке стежить за всім, що відбувається в мультивсесвіті Marvel і регулює існування її персонажів.

Крім Хіддлстона, в серіалі знялися Оуен Вілсон, Gugu Mbatha-Raw, Софія Ді Мартіно і Річард Е. Грант.

Перший сезон, прем’єра якого відбудеться 11 червня 2021 року на стрімінговой платформі Disney+, буде складатися усього з шести серій.