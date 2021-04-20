Студія Marvel випустила перший трейлер свого нового фільму "Шанґ-Чі та Легенда Десяти Кілець" (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings).

Відео опубліковано на YouTube-каналі студії.

Фільм входить до офіційного кіновсесвіту і розповідає про історію злочинної організації “Десять кілець”, яка з’являлася в першому фільмі Marvel “Залізна людина” (Iron Man) і взяла в заручники Тоні Старка. Також організація згадувалася в фільмі “Залізна людина 3”.

Режисером виступить Деніел Креттон. Головну роль зіграв Сіму Лью. Крім того, в картині знялися Тоні Люн, Аквафін, Кеті, Мішель Ео, Фала Чен, Менґ Чжан, Флоріан Мунтяну і Ронні Чіенґ.

Комікси про Шанґ-Чі з’явилися в 1970-х роках і розповідали історію майстра бойових мистецтв, який боровся проти “Десяти кілець”.

Прем’єра стрічки запланована на 3 вересня 2021 року.