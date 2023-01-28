Студія Marvel запросила акторку Айо Едебірі до свого майбутнього бойовика "Громовика". Прем'єра фільму режисера Джейка Шраєра запланована на 2024 рік як частина п'ятої фази кінематографічного всесвіту Marvel і розповідає про групу антигероїв, яким доручено виконувати місії для уряду.

Про це повідомляє hypebeast.

Айо Едебірі увірвалась у світ кіно завдяки драмі “Ведмідь”, де вона зіграла Сідні Адаму – шеф-кухаря, яка приєдналась до сімейного бізнесу у якості су-шефа. Ця ролль принесла акторці номінації на минулорічних Critics’ Choice Awards і Gotham Independent Film Awards.

Також Едебірі озвучувала американський анімаційний ситком “Big Mouth”. Згодом вона повернеться до ролі Сідні Адами у другому сезоні “Ведмедя”, який планують випустити у середині 2023 року.

Хоча точна роль актриси в “Громовиках” досі невідома, вона приєднається до зіркового складу ветеранів MCU.

У фільмі кілька акторів і актрис повторять свої ролі Marvel: Себастьян Стен у ролі Бакі Барнса/Зимового солдата, Ханна Джон-Кеймен у ролі Ави Старр/Привида, Вятт Рассел у ролі Джона Вокера та Джулія Луїс-Дрейфус у ролі Валентини Аллегри де Фонтейн .

Флоренс П’ю також повернеться в ролі Олени Бєлової /Чорна Вдова, разом з Девідом Харбором в ролі Олексія Шостакова/Червоного Вартового та Ольгою Куриленко в ролі Антонії Дрейкової/Таскмейстера.

Джек Шраєр приєднався до проєкту як директор у середині минулого року. Сценарій напише Ерік Пірсон, який працював з Marvel над фільмами “Тор: Рагнарок” (2017) і “Чорна вдова” (2021).