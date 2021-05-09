Голова компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск в ефірі комедійного шоу Saturday Night Live ("Суботнього вечора в прямому ефірі") заявив, що страждає синдромом Аспергера.

Маск виступив в ролі ведучого музичної гумористичної передачі Saturday Night Live на телеканалі NBC. Про свій діагноз мільярдер повідомив у вступному монолозі.

“Для мене честь стати ведучим Saturday Night Live. Мій виступ сьогодні – історичний, адже я стану першим ведучим SNL з синдромом Аспергера. Принаймні першим, хто в цьому зізнався”, – сказав Маск.

Він пояснив, що йому іноді доводиться пояснювати сенс своїх висловлювань, оскільки його голос має обмежений спектр варіацій в тоні.

Варто зазначити, що шоу SNL – іронічне, тому слова Маска можуть бути й жартом.

Довідка. Синдром Аспергера – загальне порушення психічного розвитку, що характеризується серйозними труднощами в соціальній взаємодії, а також обмеженим, стереотипним, повторюваним репертуаром інтересів і занять.