Маск виступив в ролі ведучого музичної гумористичної передачі Saturday Night Live на телеканалі NBC. Про свій діагноз мільярдер повідомив у вступному монолозі.
“Для мене честь стати ведучим Saturday Night Live. Мій виступ сьогодні – історичний, адже я стану першим ведучим SNL з синдромом Аспергера. Принаймні першим, хто в цьому зізнався”, – сказав Маск.
Він пояснив, що йому іноді доводиться пояснювати сенс своїх висловлювань, оскільки його голос має обмежений спектр варіацій в тоні.
Варто зазначити, що шоу SNL – іронічне, тому слова Маска можуть бути й жартом.
Довідка. Синдром Аспергера – загальне порушення психічного розвитку, що характеризується серйозними труднощами в соціальній взаємодії, а також обмеженим, стереотипним, повторюваним репертуаром інтересів і занять.
- Раніше повідомлялося, що американський підприємець, керівник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск виступить в ролі ведучого вечірнього музично-гумористичного шоу Saturday Night Live, яке виходить на телеканалі NBC.
- Інвестори з Волл-стріт вже зробили ставку на те, що Маск скористається можливістю пограти в невелику інвестиційну гру.