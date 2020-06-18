Про це повідомляють #Букви.
Як відомо, Ембер Херд та Джонні Депп були одружені у 2015-2017 роках. Наразі між ними тривають судові тяжби, пов’язані зі взаємними звинуваченнями в домашньому насильстві. У судах Депп стверджує, що Херд, бувши ще одружена з ним, почала стосунки з мільярдером Ілона Маском, часто зустрічалася з ним ночами.
Тепер в цю історію виявилася втягнутою ще одна знаменитість — 27-річна акторка, співачка та колишня супермодель Кара Делевінь.
У середу, 17 червня, британський таблоїд Daily Mail, посилаючись на друга та колишнього сусіда Джонні Деппа, повідомив, що в кінці 2016 року Ембер Херд, Ілон Маск і Кара Делевінь зайнялися сексом втрьох в пентхаусі Джонні Деппа в центрі Лос-Анджелеса. За інформацією видання, крім сусіда Херд, Маска та Делевінь в приватному ліфті в пентхаусі Деппа бачила консьєржка.
Тепер є ймовірність, що Делевінь залучать до участі в судовому процесі між Херд і Деппом. Джерела Daily Mail, близькі до Деппа, повідомили, що актор “не виключає”, що Делевінь отримає повістку в суд, де будуть з’ясовувати, чи є у неї будь-яка інформація, яка може виявитися корисною для його справи.
Реакція Маска
Мільярдер Ілон Маск в коментарі нью-йоркському виданню Page Six спростував інформацію, оприлюднену таблоїдом. За словами Маска, вони з Делевінь “дружать, але ніколи не були близькі”.
“Вона підтвердить це”, — наголосив Маск.
Також бізнесмен повідомив, що почав відносини з Херд після її розлучення з Деппом.
“Я хочу ще раз підтвердити, що ми з Ембер почали зустрічатися приблизно за місяць після її подачі на розлучення. Я не думаю, що коли-небудь був поруч з Ембер під час їхнього шлюбу!”, — зазначив він.
Голова Tesla порадив Деппу та Херд “зарити сокиру війни та рухатися далі”.
“Життя занадто коротке для такого тривалого негативу. Після всього цього ніхто не скаже, що вони хотіли б, щоб судова битва тривала довше!”, — вважає Маск.
- Нагадаємо, в травні 2016 року дружина Джонні Деппа актриса Ембер Херд звернулася до суду, заявивши, що чоловік неодноразово бив її. У жовтні 2018 року Джонні Депп вперше прокоментував розлучення з Ембер Херд і спростував заяви колишньої дружини про те, що бив її.
- У 2019 Джонні Депп подав до суду на свою колишню дружину актрису Ембер Херд, звинувативши її в наклепі. Він намагається відсудити у акторки 50 млн доларів.
- У лютому 2020 року Джонні Депп надав до суду докази того, що саме сам був жертвою побоїв з боку своєї дружини Ембер Херд.