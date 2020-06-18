ЗМІ викрили Ілона Маска в груповому сексі з моделлю Карою Делевінь та Ембер Херд в будинку чоловіка акторки — Джонні Деппа. Маск інформацію спростував.

Про це повідомляють #Букви.

Як відомо, Ембер Херд та Джонні Депп були одружені у 2015-2017 роках. Наразі між ними тривають судові тяжби, пов’язані зі взаємними звинуваченнями в домашньому насильстві. У судах Депп стверджує, що Херд, бувши ще одружена з ним, почала стосунки з мільярдером Ілона Маском, часто зустрічалася з ним ночами.

Тепер в цю історію виявилася втягнутою ще одна знаменитість — 27-річна акторка, співачка та колишня супермодель Кара Делевінь.

У середу, 17 червня, британський таблоїд Daily Mail, посилаючись на друга та колишнього сусіда Джонні Деппа, повідомив, що в кінці 2016 року Ембер Херд, Ілон Маск і Кара Делевінь зайнялися сексом втрьох в пентхаусі Джонні Деппа в центрі Лос-Анджелеса. За інформацією видання, крім сусіда Херд, Маска та Делевінь в приватному ліфті в пентхаусі Деппа бачила консьєржка.

Тепер є ймовірність, що Делевінь залучать до участі в судовому процесі між Херд і Деппом. Джерела Daily Mail, близькі до Деппа, повідомили, що актор “не виключає”, що Делевінь отримає повістку в суд, де будуть з’ясовувати, чи є у неї будь-яка інформація, яка може виявитися корисною для його справи.

Реакція Маска

Мільярдер Ілон Маск в коментарі нью-йоркському виданню Page Six спростував інформацію, оприлюднену таблоїдом. За словами Маска, вони з Делевінь “дружать, але ніколи не були близькі”.

“Вона підтвердить це”, — наголосив Маск.

Також бізнесмен повідомив, що почав відносини з Херд після її розлучення з Деппом.

“Я хочу ще раз підтвердити, що ми з Ембер почали зустрічатися приблизно за місяць після її подачі на розлучення. Я не думаю, що коли-небудь був поруч з Ембер під час їхнього шлюбу!”, — зазначив він.

Голова Tesla порадив Деппу та Херд “зарити сокиру війни та рухатися далі”.