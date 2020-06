Ролик розміщений в Twitter-акаунті Мей Маск.

На відео Ілон Маск розмовляє зі своїм маленьким сином на ім’я X Æ A-Xii (читається як “Екс-еш-ей-твелв”), ласкаво називаючи його “малюк Екс”.

Зворушливий відеоролик зібрав понад 3,5 млн переглядів та 161 тисячу лайків.

Коментатори не тільки милувались, а й невпинно жартували.

“Коли ти хочеш вірити, що ти насправді народився в будинку Ілона Маска”.

