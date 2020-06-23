Ролик розміщений в Twitter-акаунті Мей Маск.
На відео Ілон Маск розмовляє зі своїм маленьким сином на ім’я X Æ A-Xii (читається як “Екс-еш-ей-твелв”), ласкаво називаючи його “малюк Екс”.
.@elonmusk and X. 🥰🥰 pic.twitter.com/eU4q8AndEJ
— Maye Musk (@mayemusk) June 22, 2020
Зворушливий відеоролик зібрав понад 3,5 млн переглядів та 161 тисячу лайків.
Коментатори не тільки милувались, а й невпинно жартували.
“Коли ти хочеш вірити, що ти насправді народився в будинку Ілона Маска”.
When you want to believe you really born in @elonmusk house. pic.twitter.com/lYDxRzHBvS
— Naveen Jha (@_jhanaveen_) June 22, 2020
😍😍😍😍
Elon to X: pic.twitter.com/xlO1hGZN2s
— ✨Lady Di✨ (@TotalityAw3some) June 22, 2020
— ᴅʏʟᴀɴ ʟᴏᴄᴋᴇ (@dylanlockemp3) June 23, 2020
“Привіт, це говорить твій тато, голосовий код активації B-2488642, запитано адміністративний батьківський доступ”.
"Hello, this is your Dad speaking, voice activation code B-2488642, requesting administrative parental access."
— Nick (@Nick17836254) June 22, 2020
- Нагадаємо, 4 травня американський підприємець Ілон Маск і канадська співачка Граймс (Grimes, Клер Еліс Буше) стали батьками.
- Ілон Маск і Граймс заявили, що дали новонародженому сину ім’я X Æ A-12. Маск розповідав, як вимовляється і що означає це ім’я.
- Юристи зазначали, що Маск і Граймс не зможуть назвати свого сина X Æ A-12 через американське законодавство.
- В результаті Маску та Граймс довелося змінити ім’я новонародженого сина. “12” було замінено на “XII”