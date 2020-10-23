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Mattel випустила ляльку Барбі в честь Елтона Джона

Американська компанія Mattel випустила Барбі на честь британського співака Елтона Джона.

П’ятниця, 23 жовтня 2020, 18:46

Про це повідомляє CNN.

Лялька Барбі, випущена обмеженим тиражем, одягнена в коротку блискучу куртку з написом “Elton” і розкльошені штани з ініціалами рок-н-рол зірки. Також в комплекті йдуть чоботи на платформі з райдужним візерунком, фіолетовий капелюх та фірмові блискучі рожеві сонцезахисні окуляри.

Лялька, яка продається за ціною 50 доларів, була випущена на честь 45-річчя рекордного дводенного виступу співака на стадіоні Доджерс в жовтні 1975 року.

“Барбі сама по собі ікона, тому віддати данину поваги моїй роботі і особистому стилю – це велика честь. Я сподіваюся, що вона надихне фанатів у всьому світі на безстрашну реалізацію своїх власних мрій і безмежний потенціал”, – зазначив Елтон Джон.

Теги: Барби, фото, Елтон Джон

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