Про це повідомляє журнал People.

У колекції представлені три ляльки, тіла яких на 90% складаються з перероблених пластикових деталей, а також ігровий набір і аксесуари Beach Shack, які зроблені з більш ніж 90% переробленого пластику.

Mattel заявила, що нова колекція, ціна якої варіюється від 9,99 до 19,99 доларів, відповідає її меті по досягненню 100% перероблених, тих, що переробляються або біологічних пластикових матеріалів у всіх її продуктах і упаковці до 2030 року.

“Цей запуск Барбі – ще одне доповнення до зростаючого портфелю цільових брендів Mattel, які надихають наших споживачів на екологічну свідомість в якості ключового напряму. Ми серйозно ставимося до цієї відповідальності і продовжуємо вносити свій вклад, щоб діти могли успадкувати світ, який також сповнений потенціалом”, – зазначив президент і головний операційний директор Mattel Річард Діксон.