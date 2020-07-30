Про це повідомляється на сайті компанії.

Напереродні Mattel, Inc. анонсувала випуск нової серії ляльок, що присвячена політиці. Ця серія покликана в ігровій формі стимулювати інтерес дівчат до того, щоб бути лідерками, зокрема — у політиці.

“З 1959 року Barbie підтримувала дівчаток і заохочувала їх бути лідерками: у класі, спільноті чи в країні. Оскільки в США менше третини обраних лідерів складають жінки, а чорношкірі жінки представлені на цих посадах ще менше, ми розробили команду кампанії Barbie з різноманітним набором ляльок, щоб показати всім дівчатам, що вони можуть змусити свій голос звучати більш голосно. Наша мета полягає в тому, щоб усунути бар’єри на шляху до лідерства, надавши дівчаткам інструменти, що дозволяють уявити та зіграти свою майбутню роль”, — зазначила Ліза Макнайт, старша віце-президентка та глобальна керівниця Barbie & Dolls, Mattel.

У наборі 4 ляльки із різними ролями: кандидатка у президент, менеджерка кампанії, відповідальна на збір коштів та виборниця.

Усі кукли в набори мають різний зріст та комплекцію, різний колір шкіри. Роль кандидатки у президетки була віддана курчавій темношкірій ляльці.

Ляльки вже продаються у США. Вартість набору — $39,99.

Крім того, Mattel співпрацює з некомерційною організацією She Should Run, що допомагає жінкам розвивати свій потенціал та займати керівні посади.

She Should Run за підтримки Mattel створили проєкт “Help Her Lead”. Це безкоштовні онлайн-курси для дорослих та малих дівчат про те, як развивати лідерські якості, боротися з дискримінацією тощо.