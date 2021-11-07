Відповідне відео українська дизайнерка Юлія Магдич опублікувала на сторінці в Instagram.

73-річна модель, бізнесвумен і письменниця Мей Маск відвідала світську подію в Катарі, вдягнувши білу сукню з синім орнаментом та пишними рукавами.

Сукня належить до колекції весна-літо 2022 Юлії Магдич. Сумка від Dior і масивні сережки доповнили образ матері Ілона Маска.

Світська подія, яку відвідала Мей Маск – це гала-вечір Fashion Trust Arabia Prize у столиці Катару місті Доха.