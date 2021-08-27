Мати зірки реаліті-шоу "Справжні домогосподарки Маямі" Алексії Ечеваррії померла від COVID-19 в запланований день весілля доньки.

Про це Ечеваррія повідомила в своєму Instagram-акаунті.

“Рано-вранці я втратила свою маму через жахливий і смертоносний COVID-19”, – повідомила вона.

Ечеваррія також додала, що вона була “на шляху до виходу заміж за чоловіка своєї мрії, коли їй довелося все припинити, адже її мати захворіла”.

“День, який мав бути найщасливішим днем у моєму житті, виявився найсумнішим. Останні кілька днів були для мене справжніми американськими гірками”, – наголосила зірка.

Наприкінці 2019 року Ечеваррія та девелопер Тодд Непола заручилися.

Її перший чоловік, Герман Ечеваррія, помер у 2016 році після того, як пара розлучилася.