Про це сповіщає Vogue.

Зазначено, що за три тижні прокату зібрала понад 80 мільйонів гривень, обігнала такі популярні українські стрічки, як “Скажене весілля”, “Викрадена принцеса” та “Захар Беркут”.

Як повідомляється, анімацію створено за мотивами драми-феєрії Лесі Українки “Лісова пісня”.

Також додається, що озвучили героїв зіркові українські артисти: Мавка — це акторка Наталка Денисенко, Лукаш — співак Артем Пивоваров, головну злодійку фільму Килину озвучила Олена Кравець, а русалку Водяницю — фронтвумен гурту “The Hardkiss” Юлія Саніна. Також у фільмі можна почути Ніну Матвінко, Сергія Притулу, Наталію Сумську.

Крім того, наголошено, що робота над “Мавкою” тривала понад шість років. Фільм вийшов в український прокат на початку березня — і за три тижні його побачило понад 600 тисяч українців. Одразу після української прем’єри розпочнеться широкий прокат мультфільму у Франції, загалом українську “Мавку” побачать більш ніж у 80 країнах світу.