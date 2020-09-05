Про це пише Business Insider.

Сет-меню, що складається з роял-чизбургера з сиром, беконом і салатом, а також картоплі фрі з соусом барбекю і газованої води Sprite, буде доступно з 8 вересня до 4 жовтня. Його вартість складе 6 доларів.

За місяць продажів McDonald’s і репер розраховують знайти благодійні організації, які вони могли б підтримати.

Крім того, лейбл Скотта Cactus Jack розробив індивідуальні футболки для співробітників McDonald’s, які вони будуть носити під час рекламної акції.

Директор по маркетингу McDonald’s Морган Флетлі зазначив, що мережа ресторанів почала думати про співробітництво зі Скоттом більше року тому, частково тому, що компанія знала, що репер є шанувальником мережі.