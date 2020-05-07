Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

На картині дитина грає лялькою-медсестрою в образі супергероя, а персонажі коміксів Людина-павук і Бетмен вирушили у відро для сміття.

Картину розміром один квадратний метр розмістили у фойє біля відділення невідкладної допомоги. У підписі до картини художник написав “Game Changer”, що можна перевести як “Правила гри змінюються”.

Також Бенксі залишив працівникам лікарні записку.

“Спасибі за все, що ви робите. Сподіваюся, що ця картина трошки освітить місце, навіть якщо вона буде чорно-білою”, – йдеться в посланні.

Картина буде висіти в лікарні до осені, після чого її виставлять на аукціон, а гроші з нього передадуть Національній службі охорони здоров’я Великобританії.