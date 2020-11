Про це повідомляють #Букви.

Днями користувачка Twitter під ніком @kathryniveyy, яка працює медсестрою критичної допомоги у США и лікує хворих на коронавірус, показала два своїх фото. Перше було зроблено, коли вона починала працювати в лікарні, друге — зараз.

Для цього допису вона використала популярний у Twitter мем “Як це почалося/як це відбувається”. За добу цей допис зібрав понад 600 тисяч лайків, тисячі репостів та коментарів.

How it started How it's going pic.twitter.com/cg32Tu7v0B

— kathedrals🇺🇸 (@kathryniveyy) November 22, 2020