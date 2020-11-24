Медсестра реанімації з США, яка розпочала свою роботу під час пандемії коронавірусу, показала, як робота на передовій боротьби з COVID-19 змінила її.

Про це повідомляють #Букви.

Днями користувачка Twitter під ніком @kathryniveyy, яка працює медсестрою критичної допомоги у США и лікує хворих на коронавірус, показала два своїх фото. Перше було зроблено, коли вона починала працювати в лікарні, друге — зараз.

Для цього допису вона використала популярний у Twitter мем “Як це почалося/як це відбувається”. За добу цей допис зібрав понад 600 тисяч лайків, тисячі репостів та коментарів.

How it started How it's going pic.twitter.com/cg32Tu7v0B — kathedrals🇺🇸 (@kathryniveyy) November 22, 2020

Деякі колеги @kathryniveyy підтримали її ініціативу і створили такі самі дописи:

How it started how it’s going #COVID19 pic.twitter.com/FIpc7INl69 — muh kae luh 🔫 (@peaceful_war) November 23, 2020

Коли фото привернули увагу значної кількості користувачів, авторка додала невелику розповідь про свою роботу під час пандемії.

“Я люблю бути медсестрою. Я точно не очікувала, що стану новою медсестрою в середині сильно політизованої пандемії. […] Навіть в умовах пандемії я більше нічого не хочу робити. Догляд за найхворішими хворими — це честь, і я ціную своїх пацієнтів”, — додала вона.

Жінка розповіла, наскільки це важко — спостерігати за тим, як помирають пацієнти.

“Це руйнує, спостерігати за тим, як люди вмирають, коли цієї смерті можна було уникнути, і ще більш руйнує, коли ти спостерігаєш, як вони помирають однаково, раз за разом. Руйнівним є те, що здоровий глузд і порядність були політизовані”, — пише медсестра.

Вона наголосила, що COVID-19 — жорстока хвороба, яку “не побажав би найлютішому ворогу”.

“Зрозумійте, будь ласка, що ви захищаєте не просто себе, а людей, які вас оточують”, — закликала вона.