Популярна актриса Меган Фокс подала на розлучення з зіркою серіалу "Беверлі-Хіллз, 90210" Браяном Остіном Гріном після десяти років шлюбу.

Про це повідомляє E! News.

Зазначається, що Браян того ж дня подав відповідну заяву, тому передбачається, що розрив шлюбу пройде мирно.

У документах, отриманих виданням, Меган назвала причиною розлучення “непримиренні розбіжності”.

Крім того, вона зажадала спільної юридичної та фізичної опіки над їхніми дітьми.

У квітні цього року стало відомо, що Фокс і Грін вирішили пожити окремо, але, за словами джерел, на той момент про розлучення не йшлося. У травні Браян заявляв, що у них були чудові стосунки. “Я завжди буду любити її, і я знаю, що вона завжди любитиме мене”, – говорив він.

Нагадаємо, Фокс і Грін одружилися в червні 2010 року на Гаваях. У них троє синів: Бодхі, Ной і Джорні.