Про це повідомляє E! News.
Зазначається, що Браян того ж дня подав відповідну заяву, тому передбачається, що розрив шлюбу пройде мирно.
У документах, отриманих виданням, Меган назвала причиною розлучення “непримиренні розбіжності”.
Крім того, вона зажадала спільної юридичної та фізичної опіки над їхніми дітьми.
У квітні цього року стало відомо, що Фокс і Грін вирішили пожити окремо, але, за словами джерел, на той момент про розлучення не йшлося. У травні Браян заявляв, що у них були чудові стосунки. “Я завжди буду любити її, і я знаю, що вона завжди любитиме мене”, – говорив він.
Нагадаємо, Фокс і Грін одружилися в червні 2010 року на Гаваях. У них троє синів: Бодхі, Ной і Джорні.
- Раніше у мережі з’явилися перші кадри трилера “До самої смерті” (Till Death), головну роль в якому грає зірка “Трансформерів” Меган Фокс.