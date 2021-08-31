Американська акторка та фотомодель Меган Фокс прогулялася Лос-Анджелесом у кислотному боді.

Відповідне фото вона опублікувала в своєму Instagram-акаунті.

“Ось як я зараз ходжу в Еревон (магазин в Лос-Анджелесі, – ред.). Давайте поговоримо про це”, – зазначила актриса.

Для виходу Меган обрала об’ємну світлу джинсову куртку і джинси з високою талією, прикрашені тонким білим візерунком, що нагадує потріскану плитку.

Свій образ акторка доповнила кислотною сумочкою, яка дивовижним чином підходила до її боді, та босоніжками на шпильці, прикрашеними кристалами.

Користувачі соцмережі у коментарях до фото зазначили:

“Королева”, “Ікона”, “Богиня”, “Мені подобається все в цьому образі”, “Як красиво!” тощо.

У листопаді минулого року Меган Фокс подала на розлучення з зіркою серіалу “Беверлі-Хіллз, 90210” Браяном Остіном Гріном після десяти років шлюбу. Колишня дівчина Колсона Бейкера, Instagram-блогерка Соммер Рей заявила, що він зраджував її з Меган Фокс.