Про це пише ЕТ.
Пару Меган і Колсона помітили днями в Нью-Йорку. На безіменному пальці лівої руки у Фокс папараці помітили велику діамантову обручку.
Меган, схоже, відповіла на чутки фотографією в Instagram-Story, на якій на її лівій руці було надіто кільце з написом “F**k you”.
У грудні минулого року інсайдери говорили, що весілля Меган і Колсона не змусить себе довго чекати.
“Келлі бачить своєю дружиною тільки Фокс. Їх друзі обов’язково побачать, що в наступному році вони поберуться”, – зазначали вони.
- У листопаді 2020 року Меган Фокс подала на розлучення з зіркою серіалу “Беверлі-Хіллз, 90210” Брайаном Остіном Гріном після десяти років шлюбу.