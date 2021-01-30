Американська актриса і фотомодель Меган Фокс спровокувала чутки про заручини c Колсоном Бейкером, який більш відомий під псевдонімом Machine Gun Kelly.

Про це пише ЕТ.

Пару Меган і Колсона помітили днями в Нью-Йорку. На безіменному пальці лівої руки у Фокс папараці помітили велику діамантову обручку.

Меган, схоже, відповіла на чутки фотографією в Instagram-Story, на якій на її лівій руці було надіто кільце з написом “F**k you”.

У грудні минулого року інсайдери говорили, що весілля Меган і Колсона не змусить себе довго чекати.

“Келлі бачить своєю дружиною тільки Фокс. Їх друзі обов’язково побачать, що в наступному році вони поберуться”, – зазначали вони.