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Меган Фокс та Machine Gun Kelly зробили спільні тату і знялися для обкладинки GQ 

Акторка Меган Фокс та її бойфренд, репер Колсон Бейкер (Machine Gun Kelly), стали героями осіннього випуску британського журналу GQ Style. Вони знялися в яскравій фотосесії та зробили спільні татуювання.

Вівторок, 12 жовтня 2021, 00:01

Фото: GQ

Про це повідомляє журнал GQ Style.

Зірки, що вже кілька місяців живуть разом в Каліфорнії, розповіли виданню про те, як розвивалися їхні стосунки. Репер назвав Меган “тим, що шукало його серце”.

Також вони знялися у великій фотосесії для журналу в ексцентричному парному вбранні. На знімках можна побачити Бейкер в брутальному образі — шкіряних ботфортах та пальті — та оголену Меган Фокс в портупеї.

Фото: GQ

Фото: GQ

Світлина в цьому образі потрапила на обкладинку журналу.

“Розповідь про двох ізгоїв і зіркових закоханих, охоплених агонією спекотного, сонячного спалаху роману, в якому є гарячкова одержимість, гармати, залежність, шамани, багато крові, загальне свавілля, терапія, тантричні нічні жахи, ритуали, які зв’язують, ванни зі звуком чакри, психоделічні галюцинації, органічні смузі і такий секс, який змусив би Люцифера стискати свої чотки”, — написала Фокс, демонструючи цю обкладинку.

На інших світлинах можна побачити MGK в об’ємній шубі зі штучного хутра, а Меган — в корсеті та плетеній сукні.

Фото: GQ

Фото: GQ

Ще одна серія фото — у парному луці від Dolce & Gabbana з яскравим леопардовим принтом.

Фото: GQ

 

Під час зустрічі з журналісткою видання Моллі Ламберт пара набивала спільне татуювання із текстом “‘The darkest fairytale” (“Найпохмуріша казка”).

За словами Фокс, це дублює одне з перших повідомлень, які вони надсилали один одному. Спершу планувалося, що парні татуювання будуть набиті на руках, утім зрештою репер розмістив напис на стегні.

Це не перше татуювання, яке вони присвітили один одному. Раніше MGK набив її ініціали, а вона два місяці по тому — напис “el pistolero” на ключиці, що відсилає до його сценічного псевдоніму.

  • Раніше Колсон Бейкер (Machine Gun Kelly) розповів, що носить на шиї амулет з кров’ю Меган Фокс.
  • Меган Фокс і співак Колсон Бейкер (Machine Gun Kelly) познайомилися та закохалися під час фільмування цієї стрічки “Північ на злаковому полі”. 
Теги: GQ, Machine Gun Kelly, Меган Фокс

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