Про це розповіла друг сім’ї, телеведуча Гейл Кінг.
Вона розповіла, що інтерв’ю було записано до того, як стало відомо про хворобу принца Філіпа.
“Якби з ним щось сталося, не приведи Господь, інтерв’ю б не вийшло. Але інтерв’ю запланували і записали до того, як Філіп потрапив до лікарні”, – розповіла телеведуча.
В інтерв’ю Опрі Меган розповідала про те, як дзвонила королеві, щоб дізнатися про здоров’я дідуся Гаррі.
Нагадаємо, Маркл в інтерв’ю розповіла, що члени британської королівської сім’ї висловили стурбованість її чоловікові щодо потенційного кольору шкіри першої дитини подружжя — Арчі.
Пізніше Вінфрі запевнила, що слова Меган про расизм не стосуються королеви Єлизавети II та її чоловіка, герцога Единбурзького Філіпа.
У вівторок, 9 березня, Букінгемський палац вперше порушив мовчання і прокоментував відверте інтерв’ю герцогів Сассекських. У заяві від імені Єлизавети II повідомлялося, що вся королівська сім’я засмучена.
- Напередодні на американському телеканалі CBS вийшло інтерв’ю британського принца Гаррі і його дружини Меган Маркл телеведучій Опрі Вінфрі, в якому, зокрема, Маркл розповіла про розлад з дружиною принца Вільяма Кейт Міддлтон.