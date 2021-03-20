Меган Маркл і принц Гаррі записали інтерв'ю американській телеведучій Опрі Уінфрі до того, як принц Філіп потрапив до лікарні. Вони хотіли відкласти вихід інетерв'ю, якби чоловік королеви помер.

Про це розповіла друг сім’ї, телеведуча Гейл Кінг.

Вона розповіла, що інтерв’ю було записано до того, як стало відомо про хворобу принца Філіпа.

“Якби з ним щось сталося, не приведи Господь, інтерв’ю б не вийшло. Але інтерв’ю запланували і записали до того, як Філіп потрапив до лікарні”, – розповіла телеведуча.

В інтерв’ю Опрі Меган розповідала про те, як дзвонила королеві, щоб дізнатися про здоров’я дідуся Гаррі.

Нагадаємо, Маркл в інтерв’ю розповіла, що члени британської королівської сім’ї висловили стурбованість її чоловікові щодо потенційного кольору шкіри першої дитини подружжя — Арчі.

Пізніше Вінфрі запевнила, що слова Меган про расизм не стосуються королеви Єлизавети II та її чоловіка, герцога Единбурзького Філіпа.

У вівторок, 9 березня, Букінгемський палац вперше порушив мовчання і прокоментував відверте інтерв’ю герцогів Сассекських. У заяві від імені Єлизавети II повідомлялося, що вся королівська сім’я засмучена.