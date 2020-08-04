Сьогодні, 4 серпня, дружині принца Гаррі, герцогині Сассекській Меган Маркл виповнилося 39 років. Члени королівської сім'ї привітали Меган з днем ​​народження.

Про це розповідають #Букви.

Так, герцоги Кембриджські в Instagram написали: “Вітаємо з днем ​​народження герцогиню Сассекську”.

Королева Єлизавета II також привітала дружину свого онука: “Вітаю герцогиню Сассекську з днем ​​народження!”

До публікації прикріпили фотографію, зроблену під час спільного візиту королеви і Меган в Честер в 2018 році.

Дебют Меган у кіноіндустрії відбувся у 2002 році. Тоді вона зіграла роль у серіалі “Загальна лікарня”. Пізніше декілька років поєднувала роботу фотомоделі та акторки. З’являлася в епізодах таких серіалів: “CSI: Місце злочину Нью-Йорк”, “90210: Нове покоління”, “Межа” та “Касл”.

Світове визнання Меган принесла роль Рейчел Зейн в популярному серіалі 2011 року “Форс-мажори”.

Інформація про стосунки Гаррі та Меган з’явилася у пресі в 2016 році.

Пара оголосила про заручини 27 листопада 2017 року. Саме тоді Меган закінчила свою акторську кар’єру.

19 травня 2018 року Гаррі та Меган обвінчалися. Але перед цим Меган змінила конфесію та прийняла британське підданство.

6 травня 2019 року у пари народився первісток – син Арчі.