Про це повідомляє People.

90-хвилинну розмову покажуть в прайм-тайм: у неділю 7 березня з 20:00 до 21.30.

Зазначається, що Вінфрі поговорить з Меган, охопивши всі теми: від вступу до королівського життя, шлюбу, материнства, благодійності до того, як вона справляється з життям в умовах суспільного тиску.

Пізніше до них приєднається принц Гаррі, і вони розкажуть про свій переїзд до США, а також про майбутні надії та мрії про зростаючу родину.

Це буде перше довге телеінтерв’ю пари з часів заручин. Примітно, що одкровеннями подружжя вирішило поділитися саме з Вінфрі, тому що вона не тільки є сусідкою пари в Санта-Барбарі, а й подругою Меган, яка була присутня на їх з Гаррі весіллі.