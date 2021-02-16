Про це повідомляє People.
90-хвилинну розмову покажуть в прайм-тайм: у неділю 7 березня з 20:00 до 21.30.
Зазначається, що Вінфрі поговорить з Меган, охопивши всі теми: від вступу до королівського життя, шлюбу, материнства, благодійності до того, як вона справляється з життям в умовах суспільного тиску.
Пізніше до них приєднається принц Гаррі, і вони розкажуть про свій переїзд до США, а також про майбутні надії та мрії про зростаючу родину.
Це буде перше довге телеінтерв’ю пари з часів заручин. Примітно, що одкровеннями подружжя вирішило поділитися саме з Вінфрі, тому що вона не тільки є сусідкою пари в Санта-Барбарі, а й подругою Меган, яка була присутня на їх з Гаррі весіллі.
.@Oprah, Harry and Meghan. March 7 on CBS. https://t.co/msMwpgrmpv pic.twitter.com/xyTAJmcEsq
— CBS (@CBS) February 15, 2021
- Раніше повідомлялось, що принц Гаррі і Меган Маркл очікують другу дитину.