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Меган Маркл і принц Гаррі купили декілька інтернет-доменів з іменем новонародженої доньки

Герцог і герцогиня Сассекські Меган Маркл і принц Гаррі придбали два доменних імені, названі на честь їх новонародженої доньки — Лілібет Діани.

Вівторок, 22 червня 2021, 18:59

Про це повідомляє журнал People.

“Як це часто буває з громадськими діячами, значна кількість доменів з будь-якими потенційними іменами, які розглядалися, були куплені їх командою для захисту від використання імені, коли воно було пізніше вибрано і публічно розголошено”, – повідомив представник Гаррі та Меган.

Зокрема, серед куплених доменів були LilbetDiana.com і LiliDiana.com.

Домени ще не активні, але у пари вже є активний домен, зареєстрований на ім’я їх дворічного сина Арчі.

Герцог і герцогиня Сассекські обрали ім’я Лілібет для своєї доньки як данину поваги кільком членам своєї сім’ї.

Це прізвисько з любов’ю використовував батько королеви Єлизавети король Георг VI. Також її так називав покійний чоловік — принц Філіп, і, вважається, літні кузени Єлизавети, такі як принцеса Олександра, все ще використовують це прізвисько. Друге ім’я доньці пари дано на честь покійної матері Гаррі, принцеси Діани.

Раніше повідомлялося, що британський принц Гаррі та герцогиня Сассекська Меган Маркл стали батьками вдруге.

  • Королева Великої Британії Єлизавета II привітала свого онука принца Гаррі та його дружину Меган Маркл з народженням дочки.
  • Герцоги Кембридзькі принц Вільям та Кейт Міддлтон подарунком привітали доньку принца Гаррі та Меган Маркл Лілібет з народженням.
  • При цьому принц Гаррі та Меган Маркл погрожують судом британській телерадіомовній корпорації BBC через публікацію про ім’я їхньої новонародженої доньки.
Теги: Меган Маркл, принц Гаррі, домен

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