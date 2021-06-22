Меган Маркл і принц Гаррі купили декілька інтернет-доменів з іменем новонародженої доньки

Герцог і герцогиня Сассекські Меган Маркл і принц Гаррі придбали два доменних імені, названі на честь їх новонародженої доньки — Лілібет Діани.

Про це повідомляє журнал People.

“Як це часто буває з громадськими діячами, значна кількість доменів з будь-якими потенційними іменами, які розглядалися, були куплені їх командою для захисту від використання імені, коли воно було пізніше вибрано і публічно розголошено”, – повідомив представник Гаррі та Меган.

Зокрема, серед куплених доменів були LilbetDiana.com і LiliDiana.com.

Домени ще не активні, але у пари вже є активний домен, зареєстрований на ім’я їх дворічного сина Арчі.

Герцог і герцогиня Сассекські обрали ім’я Лілібет для своєї доньки як данину поваги кільком членам своєї сім’ї.

Це прізвисько з любов’ю використовував батько королеви Єлизавети король Георг VI. Також її так називав покійний чоловік — принц Філіп, і, вважається, літні кузени Єлизавети, такі як принцеса Олександра, все ще використовують це прізвисько. Друге ім’я доньці пари дано на честь покійної матері Гаррі, принцеси Діани.