Меган Маркл і принц Гаррі особисто привітали Кейт і принца Вільяма з річницею весілля

Герцог і герцогиня Сассекські Меган Маркл і принц Гаррі особисто привітали Кейт Міддлтон і принца Вільяма з річницею весілля.

Про це повідомляє журнал People.

За словами джерела, Гаррі і Меган в приватному порядку привітали Вільяма і Кейт з особливою датою.

Раніше в той же день королева Єлизавета і принц Чарльз поділилися найкращими побажаннями для Кейт і принца Вільяма в соціальних мережах.

Варто зазначити, що принц Гаррі на похоронах свого діда принца Філіпа 17 квітня возз’єднався з Вільямом, Кейт і рештою королівською родиною вперше за більш ніж рік. Меган, яка чекає на другу дитину, за рекомендацією лікарів не змогла прилетіти до Британії. Вона і син пари Арчі, якому 6 травня виповниться 2 роки, залишилися в Каліфорнії.