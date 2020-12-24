Про це повідомляється на сайті благодійної організації Mayhew’s, покровителькою якої Меган є.

Основою для листівки послужила фотографія, яка була зроблена на початку грудня. На ній Гаррі і Меган позують на галявині перед своїм будинком в Каліфорнії разом з сином Арчі і собаками Гаєм і Пулой.

“У цьому році ми як сім’я зробили пожертви в кілька благодійних фондів, в тому числі і в ваш. Ми перерахували кошти місцевій каліфорнійській організації, яка допомагає бездомним сім’ям знайти житло, і двом британським організаціям, покровителями яких ми є (одній, яка підтримує тварин , і інший, яка допомагає ростити дітей і боротися з бідністю в Уганді). Ми хочемо вшанувати їхню роботу від нашого імені”, – йдеться у підписі до листівки.

  • Раніше герцоги Кембридзькі принц Вільям і Кейт Міддлтон поділилися своєю різдвяною листівкою цього року.