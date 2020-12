Про це повідомляється на сайті благодійної організації Mayhew’s, покровителькою якої Меган є.

Основою для листівки послужила фотографія, яка була зроблена на початку грудня. На ній Гаррі і Меган позують на галявині перед своїм будинком в Каліфорнії разом з сином Арчі і собаками Гаєм і Пулой.

“У цьому році ми як сім’я зробили пожертви в кілька благодійних фондів, в тому числі і в ваш. Ми перерахували кошти місцевій каліфорнійській організації, яка допомагає бездомним сім’ям знайти житло, і двом британським організаціям, покровителями яких ми є (одній, яка підтримує тварин , і інший, яка допомагає ростити дітей і боротися з бідністю в Уганді). Ми хочемо вшанувати їхню роботу від нашого імені”, – йдеться у підписі до листівки.

We’re thrilled to receive wonderful Christmas wishes from our Patron, The Duchess of Sussex, who also made a personal donation, helping dogs, cats and our community. 💜 From all of us at Mayhew, thank you and Merry Christmas. 🎄🐶🐱

Find out more! 👉 https://t.co/5o2RHLveRM pic.twitter.com/uBV19F6Odt

— Mayhew 🐶🐱 (@themayhew) December 23, 2020