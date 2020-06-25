Меган Маркл і принц Гаррі в Лос-Анджелесі приготували обід разом з членами благодійної організації Homeboy Industries.

Про це пише Vogue.

Організація Homeboy Industries допомагає колишнім ув’язненим знайти роботу, надає їм юридичну допомогу та багато іншого.

Гаррі і Меган Маркл відвідали громадську організацію, поспілкувалися з працівниками, а також допомогли приготувати їжу для людей, які в період пандемії коронавірусу відчувають нестачу продовольства.

“Герцог і герцогиня Сассексскі були для всіх нас просто Гаррі і Меган. Вони закотили рукави і тісно спілкувалися з нашими працівниками”, – розповів засновник Homeboy Industries Грег Бойл.