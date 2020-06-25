Про це пише Vogue.
Організація Homeboy Industries допомагає колишнім ув’язненим знайти роботу, надає їм юридичну допомогу та багато іншого.
Гаррі і Меган Маркл відвідали громадську організацію, поспілкувалися з працівниками, а також допомогли приготувати їжу для людей, які в період пандемії коронавірусу відчувають нестачу продовольства.
“Герцог і герцогиня Сассексскі були для всіх нас просто Гаррі і Меган. Вони закотили рукави і тісно спілкувалися з нашими працівниками”, – розповів засновник Homeboy Industries Грег Бойл.
- Раніше повідомлялось, що Меган Маркл та принц Гаррі в якості волонтерів допомагають розносити їжу нужденним жителям Лос-Анджелеса.