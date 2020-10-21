Герцог і герцогиня Сассекські, Меган Маркл і принц Гаррі, дали інтерв'ю в рамках проекту TIME100 Talks щодо ролей онлайн-платформ в цифровому світі.

Вони розмовляли з головним редактором і CEO Time Едвардом Фельсенталем.

Головна думка, яку намагалися донести Меган і Гаррі – “в Мережі має бути більше співчуття і довіри, щоб комунікація в цифровому світі могла бути безпечною”.

“Наша робота, мету якої ми переслідуємо за допомогою публічних дискусій, полягає в тому, щоб переконати людей слухати справжніх експертів і заодно пояснити їм, як цифровий світ впливає на наше буденне життя. І мова не про якісь конкретні платформи або чати в соціальних мережах. Це глобальна криза. Криза ненависті, дезінформації та здоров’я”, – сказав Гаррі.

Меган вважає, що негатив в Мережі – це не проблема ментальності або емоційного благополуччя.

“Це людська проблема. Те, що відбувається онлайн, дуже сильно впливає на наше життя в офлайні”, – зазначила вона.

Також Меган і Гаррі висловили надію, що боротися зі спільним ворогом в майбутньому їм допоможуть співзасновник Reddit Алексіс Оганян, співзасновник Center For Humane Technology Трістан Харріс та інші.