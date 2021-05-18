Герцогиня Меган Маркл могла б модернізувати британську королівську родину, якби вони з принцом Гаррі не відмовилися від своїх ролей.

Про це виданню The Telegraph сказала актриса Джоді Тернер-Сміт.

Актриса зіграла роль королеви Анни Болейн, однієї з жінок короля Генріха VIII (серіал “Анна Болейн”).

“Я думаю, Меган могла б модернізувати її (королівську родину)…. Це була втрачена можливість… вона могла б модернізувати цей інститут, перетворити його у щось краще”, – сказала актриса.

Вона додала, що королівська родина не може змінюватися швидко чи з плином часу.

“Важливо йти в ногу з часом… Дивитись на предмети в сучасному контексті… Тільки тоді ми зрозуміємо, що дещо архаїчне, а щось потрібно змінити, аби бути ближчими до соціуму… Потрібно синтезувати історію та сучасні реалії”, – пояснила актриса.