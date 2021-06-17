Про це повідомляє Just Jared.
“Меган тільки що народила дитину і не планує їхати в Лондон на меморіальний захід, запланований в зв’язку з відкриттям статуї в Затонулому саду Кенсингтонського палацу”, – розповів інсайдер.
Гаррі і його старший брат, принц Вільям, замовили статую три роки тому, а її відкриття відбудеться в день, коли Діані виповнилося б 60 років.
“Принци сподіваються, що статуя допоможе всім відвідувачам Кенсингтонського палацу задуматися про життя своїх матерів та їх спадщину”, – заявили представники Кенсингтонського палацу.
Раніше повідомлялося, що британський принц Гаррі та герцогиня Сассекська Меган Маркл стали батьками вдруге.
Дівчинку назвали Лілібет Діана Маунтбеттен-Віндзор – на честь прабабусі Єлизавети, яку в дитинстві називали Лілібет, і бабусі, принцеси Діани.
- Королева Великої Британії Єлизавета II привітала свого онука принца Гаррі та його дружину Меган Маркл з народженням дочки.
- Герцоги Кембридзькі принц Вільям та Кейт Міддлтон подарунком привітали доньку принца Гаррі та Меган Маркл Лілібет з народженням.
- При цьому принц Гаррі та Меган Маркл погрожують судом британській телерадіомовній корпорації BBC через публікацію про ім’я їхньої новонародженої доньки.