Меган Маркл не прилетить до Лондона разом з принцом Гаррі на відкриття пам'ятника принцесі Діані.

Про це повідомляє Just Jared.

“Меган тільки що народила дитину і не планує їхати в Лондон на меморіальний захід, запланований в зв’язку з відкриттям статуї в Затонулому саду Кенсингтонського палацу”, – розповів інсайдер.

Гаррі і його старший брат, принц Вільям, замовили статую три роки тому, а її відкриття відбудеться в день, коли Діані виповнилося б 60 років.

“Принци сподіваються, що статуя допоможе всім відвідувачам Кенсингтонського палацу задуматися про життя своїх матерів та їх спадщину”, – заявили представники Кенсингтонського палацу.

Раніше повідомлялося, що британський принц Гаррі та герцогиня Сассекська Меган Маркл стали батьками вдруге.

Дівчинку назвали Лілібет Діана Маунтбеттен-Віндзор – на честь прабабусі Єлизавети, яку в дитинстві називали Лілібет, і бабусі, принцеси Діани.