Герцогиня Сассекська, дружина принца Гаррі Меган Маркл під час виступу на Віртуальному саміті найвпливовіших жінок наступного покоління порівняла людей, які зловживають соцмережами, з наркозалежними.

Про це повідомляє Daily Mail.

Вона вважає, що більшість людей не усвідомлюють, який згубний вплив мають соцмережі.

Також герцогиня зізналася, що сама вже дуже довго не заходила у соцмережі і видалила всі свої акаунти.

“Я вирішила, що у мене більше не буде свого аккаунта, я не знаю, що відбувається в соцмережах, і мені здається, що такий підхід дуже допомагає мені у житті”, – сказала Маркл.

Вона додала, що офіційний акаунт в Instagram сім’ї Маркл Sussexroyal ведуть спеціально найняті люди.