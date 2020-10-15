Про це повідомляє Daily Mail.
Вона вважає, що більшість людей не усвідомлюють, який згубний вплив мають соцмережі.
Також герцогиня зізналася, що сама вже дуже довго не заходила у соцмережі і видалила всі свої акаунти.
“Я вирішила, що у мене більше не буде свого аккаунта, я не знаю, що відбувається в соцмережах, і мені здається, що такий підхід дуже допомагає мені у житті”, – сказала Маркл.
Вона додала, що офіційний акаунт в Instagram сім’ї Маркл Sussexroyal ведуть спеціально найняті люди.
- Раніше повідомлялося, що герцогиня Сассекська Меган Маркл вперше після того, як склала повноваження члена королівської сім’ї, з’явилася на обкладинці британського глянцю Tatler.