Про це свідчить тизер відеорозмови герцогині з представницею феміністичної організації Makers Women.
Маркл у дворі свого будинку розмовляла з американською феміністкою Глорією Стайн.
Темою дискусії було виборче право, а також – чому сучасним жінкам важливо ходити на вибори.
На одному з кадрів до Меган підбігли її собаки – бігль Гай і лабрадор Пула, тому стало зрозуміло, що розмова на галявині біля її будинку.
“Я дуже рада, що ти вдома”, – сказала Меган Глорія.
“Спасибі. І я (рада, – ред.), З багатьох причин”, – відповіла та.
- Раніше повідомлялось, що принц Гаррі та Меган Маркл – придбали будинок в мальовничому приморському містечку Санта-Барбарі, який знаходиться приблизно в 100 милях на північ від Лос-Анджелеса.