Герцогиня Сассекська Меган Маркл повернулася до свого будинку в Санта-Барбарі (США).

Про це свідчить тизер відеорозмови герцогині з представницею феміністичної організації Makers Women.

Маркл у дворі свого будинку розмовляла з американською феміністкою Глорією Стайн.

Темою дискусії було виборче право, а також – чому сучасним жінкам важливо ходити на вибори.

На одному з кадрів до Меган підбігли її собаки – бігль Гай і лабрадор Пула, тому стало зрозуміло, що розмова на галявині біля її будинку.

“Я дуже рада, що ти вдома”, – сказала Меган Глорія.

“Спасибі. І я (рада, – ред.), З багатьох причин”, – відповіла та.