Через день після того, як була випущена книга Меган Маркл під назвою "Лавка" (The Bench), фонд герцогів Сассекських Archewell Foundation оголосив, що вони жертвують 2000 примірників книги школам і бібліотекам по всій Америці.

Про це повідомляється на сайті фонду.

“Після більш ніж року безпрецедентних проблем для школярів і сімей герцогиня вважає, що на шляху вперед необхідно зосередити увагу на благополуччя і живленні наших спільнот за допомогою продуктів харчування, освіти, а також підтримки емоційного і психічного здоров’я. Як приклад цієї системи переконань герцогиня і Archewell заручилися підтримкою видавця The Bench для безкоштовного розповсюдження 2000 копій в бібліотеках, громадських центрах, школах і некомерційних програмах по всій країні”, – йдеться в заяві.

Зокрема, серед організацій, які отримають копію книги, – Ліга допомоги Лос-Анджелеса, яку Меган і принц Гаррі відвідали двічі в минулому році, щоб провести час з дітьми з їх центру дошкільного навчання.

Зазначимо, що раніше Меган Маркл зізналася, що на написання книги її надихнув чоловік, принц Гаррі, а також їхній син Арчі.

“Лавка” розпочалася як вірш, який я написала для свого чоловіка в День батька, на місяць після народження Арчі”, – поділилася герцогиня.