Про це повідомляється на сайті фонду.
“Після більш ніж року безпрецедентних проблем для школярів і сімей герцогиня вважає, що на шляху вперед необхідно зосередити увагу на благополуччя і живленні наших спільнот за допомогою продуктів харчування, освіти, а також підтримки емоційного і психічного здоров’я.
Як приклад цієї системи переконань герцогиня і Archewell заручилися підтримкою видавця The Bench для безкоштовного розповсюдження 2000 копій в бібліотеках, громадських центрах, школах і некомерційних програмах по всій країні”, – йдеться в заяві.
Зокрема, серед організацій, які отримають копію книги, – Ліга допомоги Лос-Анджелеса, яку Меган і принц Гаррі відвідали двічі в минулому році, щоб провести час з дітьми з їх центру дошкільного навчання.
Зазначимо, що раніше Меган Маркл зізналася, що на написання книги її надихнув чоловік, принц Гаррі, а також їхній син Арчі.
“Лавка” розпочалася як вірш, який я написала для свого чоловіка в День батька, на місяць після народження Арчі”, – поділилася герцогиня.
- Нагадаємо, на одній зі сторінок книги Меган Маркл художник Крістіан Робінсон помістив зворушливу ілюстрацію із зображенням герцогині Сассекської, яка притискає до себе новонароджену доньку Лілібет.