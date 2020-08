Про це повідомляє видання Page Six, посилаючись на офіційні судові документи.

Як відомо, ще з весни Меган судитися з декількома британськими таблоїдами через те, що ті опублікували уривки з особистого листа, який вона написала своєму батькові через три місяці після весілля з принцом Гаррі. Позов був поданий проти Associated Newspapers, видавця The Mail on Sunday.

Сам лист журналістам передав Томас Маркл, батько Меган. Він також виступає тепер в суді на стороні відповідачів, стверджуючи, що Меган і Гаррі пора припинити “нити”.

У травні суд вирішив прибрати з позову пункт про “безчесні й недобросовісні наміри” видавця. Суддя заявив, що юридична площинах не може визначити спеціально чи ні журналісти намагалися знайти щось в листуванні Меган з батьком.

Тепер Меган намагається домогтися в суді, щоб під час процесу ні в якому разі не розкривалися імена її подруг, щоб їх не залякували і не переслідували. П’ять подруг Меган намагалися захистити її після заяв і звинувачень батька, давши коментар таблоїду People.

Але адвокат The Mail on Sunday заявив, що п’ятьох подруг Меган все ж потрібно ідентифікувати.

Суддя заявив, що винесе рішення пізніше.

Через те, що суд поки на боці медіа, Маркл зобов’язана платити судові витрати. А це 88,5 тисяч доларів.

Сама Маркл вимагає від Associated Newspapers компенсацію за використання приватної інформації, порушення авторських прав і порушення Закону про захист даних щодо п’яти статей: двох у The Mail on Sunday і трьох на DailyMail.com.

Видавець Associated Newspapers Limited (ANL) заперечує ці звинувачення.