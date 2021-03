Герцогиня Сассекська Меган Маркл вимагає від британської газети The Mail on Sunday вибачень на першій шпальті і компенсацію в розмірі понад мільйон доларів (750 тисяч фунтів стерлінгів) для покриття судових витрат в позові щодо конфіденційності.

Про це повідомляє The Guardian.

Суди Маркл проти чотирьох британських таблоїдів тривають рік. Причина позову – Associated Newspapers, видавець газети The Mail on Sunday, в лютому 2019 опублікував уривки особистого листа Маркл, який вона написала батькові через три місяці після весілля з принцом Гаррі.

Журналісту лист віддав батько Меган, Томас Маркл. Він свідчить у суді на стороні відповідача, стверджуючи, що його дочці та її чоловікові пора “припинити скиглити”.

Після першого програного суду Меган подала новий позов, в якому вимагала від судді високого суду наказати газеті віддати їй всі існуючі копії листа батькові. Адвокат герцогині стверджував, що копії листів Меган не повернули, що представляє “загрозу порушення і подальшого неправомірного використання її особистої інформації”. Також він наголошує на тому, що на Mail Online статті досі не видалили, а використані та опубліковані листи порушують авторські права позивача.

Другий суд Меган виграла.

Адвокат домагається, щоб видавець опублікував на першій сторінці в The Mail on Sundayв заяву про юридичну перемогу Меган, а також на головній сторінці Mail Online.

Меган заявила, що готова обмежити відшкодування збитку “номінальною компенсацією” – символічною сумою – за використання листів. Вона просить виплатити 750 тисяч фунтів стерлінгів протягом двох тижнів в якості “проміжного платежу по рахунку” для покриття судових витрат Меган по подачі позову.