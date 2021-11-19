Про це повідомляє видання People.
Під час появи на шоу Еллен Дедженерес, Меган запитали, чи знає Арчі, що він став героєм, про якого йдеться в книзі. Принц Гаррі та Арчі кілька разів з’являються на ілюстраціях до книги, в якій досліджуються зв’язки між батьками та синами очима матері.
“Він знає”, – відповіла Маркл.
Вона також додала, що малюк помітив у книжці й двох сімейних собак: бігля на ім’я Гай та чорного лабрадора на ім’я Пула.
“На цій першій сторінці ви відкриваєте та бачите наших собак, і він каже: “Це Пула! Це вона”, – розповіла Меган.
Дочка пари Лілі також з’явилася в книзі. Остання ілюстрація натхненна життям герцога та герцогині Сассекських у Каліфорнії. На ній прототип Гаррі сидить на лавці й годує курчат з Арчі, а жінка в капелюсі від сонця, що уособлює Меган, стоїть у саду з малюком на руках.
“Спочатку я написала це просто як вірш для мого чоловіка в День батька, і це було про моє спостереження за ним, за тим, який він батько, що було найпрекраснішим. Одного разу вірш показали парі друзів та близьких нам людей, і вони сказали: “Ні, це знаходить відгук і для мене, тому що це здається справді всеосяжним і є репрезентація”. Це просто солодка історія кохання між сім’єю, і тому я сказала: “Добре, перетворімо її на дитячу книгу”, – додала Маркл.
Нагадаємо, 36-річний принц Гаррі та його дружина, 39-річна Меган Маркл зараз живуть у США зі своїми дітьми – дворічним сином Арчі та донькою Лілібет, котра народилася на початку цього літа.
У січні 2020 року принц Гаррі й Меган Маркл оголосили, що відмовляються від королівських повноважень. Вони перестали офіційно представляти королівську родину й отримувати державне фінансування. При цьому подружжю надали можливість переглянути своє рішення через рік.
У лютому 2021 року було оголошено, що пара остаточно відмовилася від виконання королівських обов’язків.
Гаррі зберіг титул принца за правом народження.
- Нагадаємо, 7 березня на американському телеканалі CBS вийшло інтерв’ю британського принца Гаррі і його дружини Меган Маркл телеведучій Опрі Вінфрі, в якому, зокрема, Маркл розповіла про розлад з дружиною принца Вільяма Кейт Міддлтон.
- Маркл в інтерв’ю розповіла, що члени британської королівської сім’ї висловили стурбованість її чоловікові щодо потенційного кольору шкіри першої дитини подружжя — Арчі.
- Пізніше Вінфрі запевнила, що слова Меган про расизм не стосуються королеви Єлизавети II та її чоловіка, герцога Единбурзького Філіпа.
- 9 березня Букінгемський палац вперше порушив мовчання і прокоментував відверте інтерв’ю герцогів Сассекських. У заяві від імені Єлизавети II повідомлялося, що вся королівська сім’я засмучена.
- Згодом принц Гаррі розповів про те, що багато пив, хотів спробувати наркотики та переживав приступи паніки, бо намагався заглушити біль після смерті матері та впоратися зі складнощами життя в королівській родині. Він також поінформував про суїцидальні думки своєї дружини Меган Маркл.
- Принц Гаррі зізнався, що ще у віці 20 років замислювався над тим, щоб піти з королівської сім’ї і відмовитися від виконання королівських обов’язків.