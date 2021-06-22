Про це повідомляє NPR Weekend Edition.

В книзі розказана історія батьківської любові британського принца Гаррі до першого сина – Арчі. Меган вважає, що між ними дуже ніжні стосунки та “особливий зв’язок”. Вона розповіла про те, що “особливий зв’язок” між Гаррі та Арчі з’явився під час пандемії. Меган була настільки вражена, що вирішила розповісти про це всьому світу, написавши книгу.

“Торік у нас була можливість побути наодинці з собою і багато чого обдумати в тиші. Саме в такі моменти я дивилася на чоловіка та сина з вікна нашого будинку… Я спостерігала, як турботливо Гаррі тримає на руках та заколисує Арчі. Це неможливо порівняти з чимось”, – розповіла Меган.

Маркл розповіла, що її книга про те, наскільки важливо, аби батько брав участь в долі дитини.

“Це історія про батька, який втішає сина спочатку через розбите коліно, а через багато років – через розбите серце”, – поділилася Меган.

За словами герцогині, головний поціновувач її книги – маленький Арчі.

“В нього такий апетит до книг. Постійно, коли ми читаємо йому книгу, він приходить знову, знову, знову… Той факт, що книгу написала його мама – просто неймовірний”, – додала герцогиня.