Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Компанія Archewell Productions, створена Меган і Гаррі, заявила, що в центрі уваги шоу будуть пригоди 12-річної дівчинки, натхненної безліччю впливових жінок з історії.

Серіал, названий “Перл”, є одним з перших, анонсованих Netflix і британською парою. Вони уклали угоду в минулому році після того, як залишили свої королівські обов’язки і переїхали до Каліфорнії.

“Як і багато дівчатка її віку, наша героїня Перл знаходиться на шляху самопізнання, намагаючись подолати повсякденні життєві проблеми”, – заявила Меган.

Меган виступить виконавчим продюсером серіалу разом з Девідом Фернішем, чоловіком британського співака Елтона Джона.

“Я дуже рада, що Archewell Productions у співпраці з потужною платформою Netflix і ці неймовірні продюсери разом представлять вам цей новий мультсеріал, в якому прославляються видатні жінки всієї історії”, – додала вона.

Дати випуску мультсеріалу поки невідома.