Про це повідомляє журнал People, посилаючись на інформацію джерел.
Оскільки Маркл за показаннями лікарів не змогла бути присутньою на похоронах принца Філіпа в минулу суботу, вона зв’язалася з Єлизаветою перед початком служби.
“Меган говорила з Гаррі перед похороном його діда. Меган і Арчі також говорили з королевою на початку цього тижня”, – повідомило джерело.
“Меган і Гаррі були на зв’язку щодня. Вона знає, що поїздка до Англії була важкою для Гаррі. Він не хотів залишати Меган і Арчі одних. Меган кожен день запевняла його, що з ними все в порядку. Вона не хотіла, щоб він турбувався”, – додало воно.
- Британський принц Гаррі повернувся до Каліфорнії (США) після похорону свого діда, герцога Единбурзького Філіпа.
- Меган Маркл та Кейт Міддлтон наполегливо намагаються помирити принців Гаррі та Вільяма. Герцогині роблять все можливе, щоб брати знову почали розуміти один одного.
- Нагадаємо, у суботу, 17 квітня, у Великій Британії поховали чоловіка королеви Єлизавети II, принца Філіпа. Він помер у віці 99 років. На церемонії прощання, через карантинні обмеження у зв’язку з епідемією коронавірусу, змогли бути лише найближчі родичі.